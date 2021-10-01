أعلنت شركة "فيسبوك" الأمريكية، عملاق منصات التواصل الاجتماعي، تخصيص 50 مليون دولار لتطوير "المساحات الافتراضية" (ميتافيرس)، بشكل "أكثر مسئولية".

وأشارت "فيسبوك"، وفق ما نقله موقع "ذا فيرج" التقني، إلى أن المبلغ المخصص سيوجه إلى البرامج والأبحاث الخارجية خلال عامين، واصفة الـ"ميتافيرس" بأنها "منصة الحوسبة القادمة" وأنها ستعمل مع الباحثين وصانعي السياسات وشركاء الصناعة خلال بنائها.

وذكر "ذا فيرج" أن الشركة أوضحت، خلال إعلانها، تعريفها للـ"ميتافيرس" على أنها "مساحات افتراضية يمكنك خلقها واستكشافها مع أشخاص آخرين لا يتواجدون جسديًا معك في نفس المكان".