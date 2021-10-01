قضت محكمة إنجليزية بحبس مشجع لنادي وست بروميتش البيون لمدة ثمانية أسابيع بعد توجيهه إهانات عنصرية ضد أحد لاعبي فريقه عبر شبكة "فيسبوك" للتواصل الإجتماعي.

ونشر سيمون سيلوود رسالة عبر شبكة "فيسبوك" قال فيها أن روماين ساويرس ينبغي أن يفوز بجائزة "بابون دور" في إشارة ساخرة لجائزة "بالون دور" لأفضل لاعب في العالم، وذلك في أعقاب خسارة وست بروميتش أمام مانشستر سيتي بخمسة أهداف دون رد في 26 كانون ثان/يناير الماضي.

ونفى المشجع البالغ من العمر 50 عاما ارتكاب هذه المخالفة ، وأخبر الشرطة أن رسالته كانت "غبية وليست عنصرية" مشيرا إلى أن خاصية التصحيح التلقائي للنص غيرت كلمة "بوفون" إلى "بابون".

وقرر وست بروميتش حرمان سيلوود من دخول ملعب النادي مدى الحياة الشهر الماضي.

وأدين المشجع الشهر الماضي من قبل محكمة والسال الجزئية وأقر قاض المقاطعة بريوني كلارك بأنه "ليس شاهدًا موثوقًا به"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).