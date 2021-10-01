قال الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" للسيارات والطاقة، إيلون ماسك، إنَّ أزمة الرقائق الإلكترونية (أشباه الموصلات) الحالية "قصيرة الأجل" وستنتهي بحلول العام المقبل.

وقال ماسك، في فعالية إيطالية للتكنولوجيا تم بثها عبر الإنترنت: "هناك الكثير من مصانع إنتاج الرقائق التي يتم بناؤها وأعتقد أنه سيكون لدينا قدرة جيدة بحلول العام المقبل".

ولم يحدد إيلون ماسك مصانع الرقائق التي كان يشير إليها.

وكان عملاقا إنتاج الرقائق، إنتل وشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، قد أعلنا عن خطط لبناء مصانع جديدة في الولايات المتحدة، لكن لن يبدأ تشغيلها لعدة سنوات.

ومن جانبه، أعرب جلين أودونيل، نائب مدير الأبحاث في شركة "فورستر" الاستشارية، عن توقعه بأنَّ النقص قد يستمر حتى عام 2023؛ نظرًا لأنَّ الطلب سيظل مرتفعًا في مواجهة المعروض المقيد.