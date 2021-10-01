افتتح مهرجان ووتشياو الصين الدولي الـ18 للسيرك في مدينة شيجياتشوانغ، حاضرة مقاطعة خبي بشمالي الصين، وجذب عروضا من 17 دولة ومنطقة.

وسيشهد الحدث إقامة ثلاث حفلات بهلوانية عبر الإنترنت، لتقديم 35 عرضا من قبل فنانين صينيين وأجانب، وفقًا لمديرية الثقافة والسياحة بالمقاطعة.

وستشكل 17 شخصية مشهورة في مجال السيرك والألعاب البهلوانية لجنة تحكيم لتقييم 35 عرضًا عبر الإنترنت، لإعلان ثلاثة فائزين بالجائزة الذهبية، وخمسة فائزين بالجائزة الفضية وسبعة فائزين بالجائزة البرونزية.

ويعد المهرجان الذي تأسس عام 1987 ويعقد كل عامين، واحدا من أطول المسابقات الفنية والمهرجانات الثقافية في الصين، ويتباهى بأكبر نطاق وأوسع تأثير في مجال الألعاب البهلوانية.

ويُعرف المهرجان، إلى جانب مهرجان مونت كارلو الدولي للسيرك في موناكو ، ومهرجان الغد للسيرك العالمي في باريس بفرنسا، بأنها أفضل ثلاثة أحداث سيرك في العالم.