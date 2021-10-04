وافقت شركة لإنتاج البلاستيك في نيويورك على تسوية تسدد بمقتضاها أكثر من 23 مليون دولار تعويضا عن حالات تلوث تسببت فيها.

وكان 8 مدعين قد أقاموا دعوى قضائية، حسب تقارير نشرت تفيد بأن الشركة - مقرها بلدة بيترسبيرج بولاية نيويورك - تسببت في تلوث مياه الشرب للمواطنين بحامض كيميائي مسرطن من محطة قريبة وقد تبين ذلك من تحليل دماء بعض المواطنين.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فإن نمو الحيوانات تأثر سلبيا عندما تم إعطاء بعض حيوانات المعامل جرعات كبيرة من هذا الحامض الكيميائي والذي ثبت أن له ضررا بالحيوانات كذلك.