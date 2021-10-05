سجلت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية أمس زلزالا بقوة 5.7 بمقياس ريختر غرب ايران والذي شعر به سكان الكويت في عدد من المناطق.



وقالت الشبكة في بيان صحافي، ان هذا الزلزال حدث في تمام الساعة 5.39 صباحا بتوقيت الكويت على عمق 10 كيلومترات بباطن الأرض ويبعد عن مدينة الكويت 360 كيلومترا.

وأعلن مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران، أن الزلزال ضرب شرق محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد دون وقوع خسائر بشرية.

وذكر المركز في بيان أن الزلزال ضرب منطقة شلغرد الواقعة على الحدود الإدارية بين محافظتي خوزستان وجهار محال وبختياري عند الساعة السادسة وتسع دقائق صباحا (حسب التوقيت المحلي) وعلى عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض.