يرقد عشرات الشباب في أحد شوارع الهند، كي تدهس رؤوسهم وأجسادهم الأبقار التي يقدسونها، حسب المعتقد الهندوسي.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن المشهد المروع حدث في مدينة أوجاين بولاية ماديا براديش وسط الهند، والمشهد جزء من احتفال يوم "إيكاداشا"، وهو اليوم القمري الحادي عشر، بعد دورتين للقمر حول الشمس طبقاً للتقويم الهندوسي.

ويُظهر الفيديو عشرات الشباب الهندوسي وقد رقدوا على بطونهم على الأرض، ولفوا رؤوسهم بقطع قماش اتقاءً لحوافر البقر، وبعدها جاء قطيع من البقر المزين بالورود ليمر فوق الرؤوس والأجساد، التي يخاطر أصحابها بالتعرض للكسور والجروح، وربما الموت تحت ثقل أبقار يبلغ وزن بعضها ألف كيلو جرام.

وتنقل الصحيفة عن وسائل إعلام محلية، أن مئات الشباب يأتون إلى الاحتفال ويرقدون لتمر عليهم الأبقار؛ في إشارة إلى التضحية بالإنسان في سبيل البقرة المقدسة، حسب معتقدهم.