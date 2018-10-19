قال الداعية ” سعد الخثلان ” عضو هيئة كبار العلماء، أمس الأربعاء، أن حكم سفر المرأة دون علم زوجها أمر فيه تفصيل، فإذا كانت المرأة تعلم أن زوجها يرضى بذلك ولا يمانع فلا بأس في هذه الحالة بسفرها.

وأضاف ” الخثلان ” ، ردًا على سؤال مواطنة: ” بحكم سفر المرأة للعزاء دون علم زوجها ؟ ” ، خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع عبر فضائية ” الرسالة ” ، أنه إذا كانت تعلم الزوجة أن زوجها سيغضب في حال علمه بسفرها حتى لو كان لسبب كواجب عزاء أو عذرًا ما فهنا يجب أن تستأذنه، وفقًا لقوله تعالي ” الرجال قوامون على النساء ”.