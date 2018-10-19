عبدالوهاب بن موسى ليس عالم حفريات بالتعليم، لكن عن طريق التجارة. فقد أمضى الرجل (60 عاما) الثلاثين عاما الأخيرة تقريبا في البحث عن أحافير نادرة في أراضي الصحراء الشاسعة بالمغرب وعلى التلال والجبال.

ومن المعروف أن المغرب موطن لبقايا كائنات ما قبل التاريخ التي تعود لمئات ألوف السنين، وتشمل أحافير ديناصورات وحيوانات بحرية وبعض أنواع النباتات.

وبرزت بلدة الريصاني الصحراوية الصغيرة في منطقة شرق أرفود في السنوات الأخيرة كنقطة ساخنة لتجارة الأحافير، وفي ذات الوقت لاستقطاب السائحين والجيولوجيين والطلاب من أنحاء المعمورة.

وأقام بن موسى له بيتا صغيرا في وسط أرفود جعل منه مقرا لمهمته من أجل الحفاظ على اكتشافاته بدلا من بيعها بأعلى سعر.

وعن ذلك قال مستكشف الأحافير عبدالوهاب بن موسى «اكتشفت حقلا من الكرينويد (زنبق البحر) كان من الممكن أن أربح منه أموالا طائلة لكن لم أرد ذلك.

أردت أن أتركه لأولاد أولادنا، حرام علينا لأننا أضعنا الكثير، من الأحسن أن يعثر عليها جيل يعرف قيمتها ويعمل عليها».

ويغامر هواة آخرون في الصحراء للبحث عن ألواح صخرية عليها آثار أحافير مصبوبة بداخلها.

ويأخذ سكان محليون ما يجمعونه في اليوم لورشة صغيرة لاستخراج الحفريات وبيعها. وتجرى معظم العملية يدويا دون الاستعانة بأي معدات علمية.