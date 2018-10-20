صبيحة الفخر، السيدة القطيفية السبعينية التي تحولت قصتها إلى مصدر فخر للمرأة السعودية الطموحة التي تعشق الحياة.

بمجرد أن سمعت بقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، كانت من أوائل المبادرات للحصول على رخصة قيادة، ورغم عمرها الكبير، ونظرات الاستغراب والدهشة من الكل، ورسوبها في محاولتين، إلا أنها وبعزيمة وإصرار حصلت على رخصة القيادة في المحاولة الثالثة، لتقود سيارتها بنفسها.

ولدت أم باسل، كما تُحب أن تُنادى، في القطيف، المحافظة الوادعة في شرق السعودية في عام 1948، وهي أم لأربعة أولاد وبنت واحدة، وجدة لخمسة من الأحفاد.