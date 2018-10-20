عرض موقع "أخبار 24" السعودي مقطع فيديو توضيحي، يسرد معلومات عما يوصف بأنه "الطريق الأخطر" في المملكة العربية السعودية.

ويظهر في الفيديو طريق جبلي ضيق للغاية وعلى ارتفاع شاهق، وبحسب المعلومات الواردة بالمقطع، فإن طريق الصراط يوجد في محافظة العيدابي ببلغازي، ويربط بين جبلي صماد ومصيدة.

يقع على ارتفاع مئات الأمتار، أما عن سبب تسمية الطريق بهذا الاسم "الصراط"، فيرجع إلى كونه ضيق للغاية وبه انحدار شديد، ما يجعل السير فوقه مغامرة غير محسوبة العواقب، لهذا فإن هذا الطريق غير مستخدم سوى من عدد محدود من سكان المنطقة.

حاولت الحكومة السعودية رصف الطريق أكثر من مرة، لكن الطبيعة الوعرة للطريق حالت دون وصول المعدات الثقيلة اللازمة للرصف إليه.

يشار إلى أن الطريق يمتاز بالمناظر الطبيعية الخلابة التي تحفه من الجانبين.