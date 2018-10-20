فاجأ جناح الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي زوّار معرض جيتكس، أمس، بحاسوب بشري يحمل اسم «باسفارج شنكر»، وهو قادر على إنجاز مسائل حسابية معقدة في ثوانٍ قليلة، وإعطاء معلومات دقيقة حول التواريخ والأيام خلال 100 عام سابقة، ومقبلة.

وقال شنكر البالغ من العمر 24 عاماً لـ«الإمارات اليوم» إنه بدأ في اكتشاف قدراته الخاصة، وهو في سن الثامنة، ليجد نفسه يتعامل مع الأرقام والتواريخ والمسائل الحسابية بطريقة مختلفة عن الآخرين، تمكنه من حل مسائل الجمع والطرح والقسمة والضرب لأرقام كبيرة في ثوانٍ معدودة.

وعلى الرغم من كونه كفيفاً، يستطيع «شنكر» ذكر الوقت بدقة متناهية، بمجرد سؤاله عن الساعة، كما يحفظ في ذاكرته أكثر من 10 آلاف رقم هاتف مختلف، فضلاً عن قدرته على ذكر أكثر من 15 رقماً متسلسلاً بمجرد سماعه لها لمرة واحدة، وقدرته على ذكر الأرقام نفسها بشكل عكسي.

ويعتبر «شنكر» أيضاً مرجعاً معلوماتياً لكل مباريات الكريكت التي تمت في الهند، منذ سنة 2003، وحتى اليوم، فهو يستطيع أن يعطي نتائج أي مباراة لعبت خلال هذه الفترة، وعدد النقاط المسجلة لدى كل فريق وأهم الأحداث التي حدثت خلال كل مباراة.

وعن دبي التي زارها مرتين بدعوة خاصة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، عبر شنكر عن إعجابه الشديد بها، وإلمامه بكل المعلومات والأرقام المتعلقة بالمدينة، الأمر الذي زاده إبهاراً، معتبراً دبي من أكثر مدن العالم تميزاً وجمالاً.

خطـــأ

خلال عرض مسألة حسابية معقدة على الحاسوب البشري «باسفارج شنكر»، من أحد الأشخاص، فوجئ الجميع بإعطائه إجابة مختلفة كلياً عن تلك التي حددها الشخص السائل، ليثبت في النهاية خطأ السائل وصحة إجابة شنكر، الأمر الذي دعا الحضور للتصفيق بشدة للعبقري شنكر.