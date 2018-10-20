أظهر مقطع فيديو، آلة جديدة تسهّل عملية البناء، وتختصر الوقت، وذلك عبر تسريع عملية "رش" الجدران بالإسمنت آليا، في زمن قياسي، وبأقل مستوى من التدخل البشري.



ويقوم الجهاز الذي صنعته شركة "تيبو ماشينري" الصينية، بـ"تبييض" الجدران بسرعة، بعد أن يملأ العمال مستوعبا خاصا بالإسمنت.

وبحسب مقطع مصور نشرته صحيفة "صن" البريطانية، فإن الجهاز يتميز بكفاءة عالية، إذ يوزع الإسمنت على الجدران بشكل متساو، وبحرفية عالية.

ويقول مصنعو الابتكار، إن الجهاز يمكنه أن يضع طبقات الإسمنت على 2150 قدما مربعا في الساعة، علما أن ثمنه يبلغ 7600 جنيها إسترلينيا، وفق ما نقلت الصحيفة البريطانية عن "بيبولز ديلي" الصينية.