اكتشف علماء فضاء «عملاقا كونيا» أي تجمع من عناقيد المجرات توازي كتلتها مليون مليار مرة كتلة الشمس، وتشكلت بعد مليارين و300 مليون سنة على الانفجار الكوني الكبير، بحسب المرصد الأوروبي الجنوبي.

وقالت أولغا كوتشياتي الباحثة في المعهد الوطني الإيطالي للفيزياء الفلكية «إنها مفاجأة كبيرة أن نرى تشكيلا متطورا ظهر في وقت مبكر من عمر الكون».

ويعتقد العلماء أن الكون نشأ بعد ما يعرف بالانفجار الكوني الكبير (بيغ بانغ) الذي وقع قبل 14 مليار سنة. وتجمع العناقيد هذا هو الأكبر حجما وكتلة المكتشف حتى الآن من بين الأجرام والمناطق الكونية العائدة لمرحلة مبكرة من عمر الكون.