اسمه جايدن جوشوا دياب، عمره 3 سنوات، وهو أصغر مدوّن موضة في العالم العربي، ويملك صفحته الخاصة على موقع إنستغرام التي وصل عدد متابعيها إلى 21 ألف شخص.

تُدير هذه الصفحة والدة جايدن التي تحرص على نشر صور وفيديوهات لابنها تحت تسمية JJ The Fashion Influencer أي JJ المؤثّر في #الموضة. وهي تذكر في التعريف عنه على الصفحة أنه طفل أميركي لبناني، وهو مدوّن صغير ومؤثّر في الموضة. وتتناول صفحته حالياً مواضيع الموضة والطعام والعائلة والسياحة واهتمامات الأطفال.



رغم صغر سنّه فجايدن يقوم باختيار أزيائه بنفسه، وهو يهوى تنسيق ألوانها في إطلالاته اليوميّة. كما أنه يبدو مرتاحاً وعفوياً في الصور ويتعامل بشكل تلقائي مع الكاميرا.

فكرة هذه المدونة بدأت لدى والدة جايدن تحت شكل صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تتقاسم فيها صور طفلها مع الأهل والأصدقاء. ولكن ازدياد عدد المتابعين عليها دفعها لتحويلها إلى مدوّنة موضة للفتيان الصغار. وهي تعتبرها تحدّياً يدفعها لتقديم أفكار جديدة دائماً رغم كون موضة الفتيان محدودة جداً مقارنة مع موضة الأزياء المتوفرة للفتيات الصغار. أما مشاريع جايدن المستقبلية فهي متابعة دروس في الدراما والتمثيل وقد تفتح أمامه مدوّنته الباب لدخول مجال الإعلانات قريباً.