خلع الأمير هاري وزوجته ميغن صباح الجمعة حذاءهما للمشاركة في تجمع لراكبي أمواج على رمال شاطئ بوندي الشهير في سيدني.

وقد طوق دوق ودوقة ساسكس عنقهما بعقد من الزهور وجلسا ضمن دائرة مع اعضاء من جمعية "وان وايف" التي تروج لنشاطات في الهواء الطلق مثل ركوب الأمواج لتجاوز المشاكل النفسية.

وألتقى هاري وميغن في الصباح الباكر راكبي الأمواج الذين اتوا إلى شاطئ بوندي الشهيرة فيما تجمع الكثير من سكان المنطقة لرؤية الامير وزوجته.

وأوضح كريستر كوندل (26 عاما) "لا نزال نسمع أشخاصا يتذكرون زيارة الملكة في العام 1954 ويستمرون في الحديث عنها".

وأضاف "أتصور أه حدث يمكنني أن أرويه لأحفادي والأجيال المقبلة. إنه لأمر رائع".

وباشر هاري (34 عاما) وزوجته ميغن (37 عاما) الإثنين في سديني جولة تستمر 16 يوما في منطقة المحيط الهادئ. وقد أعلنا لدى وصولهما انتظارهما لمولود في الربيع لمقبل.

ولا تزال الملكة إليزابيث الثانية جدة الأمير هاري رئيسة الدولة في أستراليا إلا أن غالبية وإن ضئيلة من الاستراليين تؤيد تغيير الوضع وتحول البلاد إلى جمهورية على ما تظهر استطلاعات الرأي الأخيرة.

وتبقى سلطة التاج البريطاني في أستراليا رمزية جدا لكن الملكة تتمتع بشعبية كبيرة في صفوف الاستراليين. إلا أن البعض يرى أن الملكية هي من مخلفات حقبة الاستعمار البريطاني.

لكن الاستراليين خصوا الأمير وزوجته باستقبال حار أينما حلا.