نجحت شركة «بلو أوريجين» التي أسسها رئيس «أمازون» جيف بيزوس، الثلاثاء في رحلة تجريبية جديدة لصاروخها الصغير المعد للسياحة الفضائية، من دون معرفة الموعد المرتقب لأول رحلة مأهولة. وقد دفعت كبسولة «نيو شيبرد» إلى خارج حدود الفضاء عبر صاروخ صغير قابل للاستخدام المتكرر والذي يعود للهبوط عموديا في رحلة هي السابعة له على التوالي.وبلغت الكبسولة التي سيشغلها يوما ستة ركاب، علو 107 كيلومترات، وفق بيانات أولية. بعدها عادت الكبسولة لتهبط وسط سحابة من الغبار في الصحراء غرب ولاية تكساس، فيما أبطأت مظلات هذه العملية. وبلغت مدة الرحلة الإجمالية عشر دقائق وخمس عشرة ثانية.