قالت إدارة الأرصاد الجوية اليوم الخميس إن هذه الفترة الانتقالية من الخريف تشهد نوعا من الاستقرار في الأحوال الجوية اذ يتمركز منخفض على شبه الجزيرة العربية يمتد الى معظم انحائها مع انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق خاصة بعد منتصف الليل.



وتوقع مراقب التنبؤات الجوية بالادارة عبدالعزيز القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال ال48 ساعة القادمة أن يستمر الطقس حارا الى حار نسبيا نهارا معتدلا ليلا وتكون الرياح عموما متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.



وذكر القراوي أن الطقس المتوقع نهار اليوم حارا الى مائل للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 6 و26 كيلو مترا في الساعة.



وأضاف أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تكون ما بين 36 و38 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.



وأضاف أن الطقس الليلة يكون معتدلا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 18 و20 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل وارتفاع الموج ما بين 1 و3 أقدام.



وذكر أن الطقس نهار غد الجمعة يكون حارا الى مائل للحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 6 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 36 و38 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 اقدام.



وبين القراوي أن الطقس ليل غد يكون معتدلا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 18 و21 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.



وأفاد أن الطقس نهار بعد غد السبت يكون حارا الى مائل للحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلو مترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 37 و39 درجة مئوية ويكون البحر

خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1و4 أقدام.



وأشار الى أن الطقس السبت ليلا يكون معتدلا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 18 و21 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 اقدام. (النهاية)