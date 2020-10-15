أسامة أبوالسعود

أكد رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي حسين سبيل العازمي أن مكافآت العاملين بالصفوف الأمامية في محاربة ڤيروس کورونا قد تأخر صرفها حتى تاريخه ما يثير الاستغراب والدهشة.



وقال السبيل في تصريح صحافي إن التأخير في صرف تلك المكافآت لا يوجد له ما يبرره لأكثر من ستة أشهر علما أنها قد تقررت بناء على رغبة سامية من صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله، وبالتالي فكان من الواجب الاستعجال في صرف هذه المكافآت تشجيعا للعاملين بالصفوف الاولى على جهودهم المضنية في خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين على أرضنا الغالية.



وطالب السبيل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بإصدار توجيهاته بسرعة صرف هذه المكافآت خاصة أن العاملين في الصفوف الأمامية في محاربة ڤيروس كورونا قد أدوا واجبهم بكل كفاءة واقتدار وتوفي العديد منهم وكذلك تعرض العديد للإصابة.

وختم السبيل بالتأكيد على ان الاستعجال في صرف تلك المكافآت هو أكبر حافز للعاملين بالصفوف الأمامية في الاستمرار ببذل المزيد من الجهد والمثابرة في اداء رسالتهم في المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين.