أعربت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عن ترحيبها بموافقة جامعة الكويت على استحداث مقرر دراسي بكلية الحقوق بعنوان «جرائم الفساد في قانون الجزاء الكويتي».



وبهذه المناسبة قال الأمين العام بالإنابة في الهيئة د.محمد بوزبر hن استحداث هذا المقرر سيساهم بشكل كبير في رفع مستوى الوعي والثقافة بالقوانين والتشريعات التي ترتكز على مكافحة جرائم الفساد وزيادة عدد الدراسات البحثية والاكاديمية للنظر في تلك التشريعات ومدى إمكانية تحسينها وتسليط الضوء على أبرز مخاطر الفساد وسبل الوقاية منها ونشر وترسيخ ثقافة مكافحة الفساد إضافة إلى أنه سيعد مرجعا مهما في القانون الجنائي على مستوى الكويت.



وأشاد بدور منظمات المجتمع المدني في المساهمة نحو تبني المبادرات الوطنية والتشجيع لإنفاذها عبر دعم جمعية الشفافية الكويتية لمقترح ومبادرة د.نورة العومي استاذ قانون الجزاء بكلية الحقوق لاستحداث المقرر المقترح، مؤكدا تشجيع «نزاهة» المستمر لدور مؤسسات المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساد وتوعية المجتمع بمخاطره وسبل الوقاية منه وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه.



ولفت إلى سعي «نزاهة» في إطار بلوغ أهدافها بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني لنشر ثقافة مكافحة الفساد وقيم النزاهة والشفافية والمواطنة الصالحة، قد تم التواصل مع جامعة الكويت لتقديم الدعم الكامل لإدراج المقرر في العام الجامعي القادم، مؤكدا أن هذه الخطوة ستساهم في تفعيل مباشر لمبادرات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019-2024 ومنها مراجعة وتحديث المناهج وتعزيز التكامل بين جهود القطاعين العام والمجتمع المدني في مجال تعزيز النزاهة.