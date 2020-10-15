تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، أعرب فيها باسمه وباسم الشعب المغربي عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، مؤكدا الحرص على تعزيز أواصر العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الكويت والمملكة المغربية الشقيقة كما ضمنها خالص تمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في الوطن العزيز.



هذا، وبعث صاحب السمو الأمير برسالة جوابية لجلالته، أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه جلالته من فيض المشاعر الطيبة، مشيدا سموه بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تجمع الكويت والمملكة المغربية الشقيقة، مؤكدا التطلع المشترك للارتقاء بأطر التعاون البنّاء بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، سائلا سموه الباري جل وعلا أن يديم على جلالته موفور الصحة والعافية ويحقق للبلد الشقيق المزيد من الرقي والازدهار في القيادة الحكيمة لجلالته.