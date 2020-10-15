أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 746 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) في ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 114015 حالة في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 684 حالة.



وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 133 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7485 حالة.



وأشار السند إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها في ال24 ساعة الماضية بلغ 8554 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 809491 فحصا.

وجدد الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.



وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 610 إصابات في ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 105846 حالة.