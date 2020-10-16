أعلن عناصر فيدراليون عن ضبط طن من الميثامفيتامين في منطقة لوس أنجيليس، مشيرين إلى أنها أكبر كمية من المخدرات تضبطها الوكالة الأميركية لمكافحة المخدرات (دي إي أيه) على أراضي الولايات المتحدة.

وقال مدير الوكالة بالإنابة تيمو ثي شي خلال مؤتمر صحافي ان هذه الكمية من المخدرات «كافية لتوفير جرعة ميثامفيتامين لكل رجل وامرأة وطفل في الولايات المتحدة والمكسيك».



وأطلق التحقيق في يونيو الماضي وهو أفضى إلى شبكة كبيرة في جنوب كاليفورنيا على صلة بكارتل سينالوا المكسيكي وكشف عن مخابئ متعددة للمخدرات في المنطقة.



وبعد مراقبة التجار، تمكن عناصر الأمن من ضبط ما مجموعه طن من الميثامفيتامين (تتخطى قيمتها 7 ملايين دولار عند بيعها في السوق)، فضلا عن 400 كيلوغرام من الكوكايين و6 كيلوغرامات من الهيرويين.