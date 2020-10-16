قالت خبيرة علم الحشرات والأستاذ المساعد ب‍قسم العلوم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي د.جنان الحربي إنه على الرغم من أهمية وجود الفئران في السلسلة الغذائية لكونها غذاء مفضلا للطيور الجارحة والخفافيش، فإن جائحة كورونا وتداعياتها جعلت الفئران تتصرف بجنون وتغزو المنازل في بعض الدول وتحولت إلى «أكلة لحوم» بسبب المجاعة الناجمة عن فيروس «كوفيد-19» وبعد إغلاق المطاعم.



إن رؤية فأر في البيت تشي بأن هناك احتمالية كبيرة أن تكون أعداد كبيرة أخرى مختبئة في أنفاق تحت الأرض أو في الحديقة وهو ما يجب التعامل معه ولا يمكن التخلص منه بعصا.



وعن فئران المطابخ قالت الحربي: سمعت عن قطو المطابخ ولكن فأر مطابخ، هذه جديدة، مضيفة: يتواصل معي الكثير من الناس يعانون من الفئران، والبعض منهم متحفظ ولا يحب استخدام المبيدات الحشرية أو التواصل مع شركات مكافحة الحشرات، حتى أقدم لهم النصح في كيفية القضاء عليها بطرق طبيعية.



وأضافت الحربي في تصريح لـ«الأنباء» : هذه المرة غير، وصلني فيديو من سيدة تعرض فيه قصة نجاحها بعد معاناة طويلة من اختفاء جزء من ملابسها وسجادة المنزل وكيبلات الموقد والثلاجة.

قامت هذه السيدة بقتل الفأر بنجاح بمساعدة عاملتها بعد ليالي طويلة من المراقبة.

عندما اطلعت على الفيديو، رأيت فأرا «مربرب» بحجم القطة، حينها تساءلت: كم بيت وبيت يعانون من اختفاء الكثير من حاجياتهم دون معرفة من هو الفاعل؟! لا تقتلوا الفأر بأيديكم فهذا خطر عليكم، ذلك لأن الفئران تعتبر من أكبر الثدييات الناقلة للأمراض والبكتيريا وهو المسبب الأول لمرض الطاعون الأسود الذي أودى بحياة جزء كبير من سكان أوروبا خلال القرن الرابع عشر.



وتابعت: أحذركم من قتل الفئران بعصا أو بأي أداة حادة والسبب أنه بمجرد أن يخرج دمه يجب أن تتبعوا جميع أنواع الإجراءات الوقائية والتنظيف والتطهير تحسبا من عدم انتشار أي بكتيريا أو ميكروب، مشيرة في هذا الشأن إلى أنه في عام 1970 اكتشفت فيروسات كورونا الفئران الشديدة العدوى مثل فيروس باركر (PRC) وفيروس الغدد اللعابية (SDAV)، وقد ثبت أن كليهما قادر على إحداث أمراض في الجهاز التنفسي للإنسان، فاحذروا عند التعامل معها.



وعن صفات الفئران قالت الحربي: الفأر آفة يقضي على كل شيء «الخضر واليابس» ولكن وجوده مهم في السلسلة الغذائية فهو غذاء مفضل للطيور الجارحة والخفافيش.

وللأسف أصبح هو المفترس في أزمة «كوفيد ـ19»، حيث نشرت جريدة «سن» البريطانية و«ناشونال جيوغرافيك» أن الفئران أصبحت تتصرف بجنون وتغزو المنازل وتحولت إلى «أكلة لحوم» تأكل صغارها وبعضها البعض بسبب المجاعة الناجمة عن فيروس كورونا وبعد إغلاق المطاعم.



وتـوجـهـت الــحـربـي بالنصيحة قائلة: عندما ترى فأرا في بيتك فلا تتوقع أن يكون هو الزائر الوحيد. فهناك احتمالية كبيرة أن تكون هناك حشود مختبئة في أنفاق تحت الأرض أو في الحديقة ولا يمكنكم التخلص منها بعصاة.

أنصحكم باستخدام لاصقات الفئران التي تحتوي على غراء قوي بحيث توزع في أرجاء البيت والمطبخ.