حرصا على أداء دورها الإنساني، وانطلاقا من مبدأ التخفيف من معاناة المرضى، أطلقت «حياة» مبرة رقية القطامي لمرضى السرطان بالتعاون مع منصة give حملة «ارسم ابتسامة» لعلاج 14 مريضة غير كويتية وذلك لمدة سنة بالأدوية الحديثة لعلاج مرضى سرطان الثدي. وتأتي هذه الحملة رافعة شعار الإصرار والتحدي لجمع المبلغ المطلوب بأسرع وقت.



وقالت رئيسة المبرة ليلى الغانم: ان هناك مريضات بانتظار قلوب رحيمة للبدء بعلاج سرطان الثدي، وهن غير قادرات على تحمل كلفة العلاج، ونتطلع الى كرمكم ودعمكم لهذه الفئة والتي لا يخفى على أحد منكم مقدار الأمل الذي يحدوهن بانتظار الفرج من الله عز وجل. وفيما يلي رابطا الحملة باللغتين العربية والإنجليزية:



English: https://www.give.org.kw/en/project/help - us-draw-a-smile

Arabic: https://www.give.org.kw/ar/project/help-us-draw-a-smile