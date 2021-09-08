يعقوب العوضي



نجح فريق «يد» القادسية في تحقيق الفوز على فريق «بار بار» البحريني بنتيجة 29- 28 في المباراة الودية التي دارت بينهما مساء أمس الأول ضمن استعدادات «الأصفر» للموسم المقبل في معسكره التدريبي في البحرين، حيث من المقرر أن يخوض 3 مباريات أخرى لحين عودته إلى البلاد تمهيدا للانخراط في منافسات الدوري الممتاز والذي ينطلق 29 سبتمبر الجاري.

ويلتقي مع الدير البحريني في ٧٫١٥ ومن جهة أخرى، تقام السبت المقبل في مقر اتحاد كرة اليد قرعة بطولة الدوري الممتاز في الساعة الخامسة.

وفي السياق ذاته، عينت إدارة نادي الجهراء المدرب الوطني بدر الشمري ضمن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد كمساعد مدرب، كما عينت المدرب الوطني جمال السهو ضمن الجهاز الفني لقطاع الناشئين.



إلى ذلك، تتواصل استعدادات الفرق للمنافسات المقبلة ممثلة ببطولتي الدوري العام وكأس الاتحاد والاستحقاقات الخارجية إذ يتدرب الفحيحيل على صالة اتحاد اليد مؤقتا بقيادة المدرب الصربي نيكولاي ماركوفيتش بسبب أعمال الصيانة التي تدور في صالة الفحيحيل وكان الأحمر قد استقبل أول محترفيه قبل يومين، فيما يستمر الساحل في التدريبات اليومية على صالة النادي ولم يتعاقد مجلس الإدارة مع أي محترفين حتى اللحظة.

وفي إطار متصل، يفاوض برقان المحترف البحريني علي ميرزا وباتت الصفقة قاب قوسين أو أدنى من الإغلاق ولكن لم تتخذ أي إجراءات رسمية لضمه مع الفريق حتى الآن.