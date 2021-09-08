يعقوب العوضي



يدشن منتخبنا الوطني للكرة الطائرة منافساته في البطولة الآسيوية 21 للرجال في اليابان أمام المنتخب الصيني الأحد المقبل في الـ 12.30 ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا أوزبكستان وأستراليا.



وكان الأزرق قد اختتم تحضيراته للبطولة في معسكر خارجي في البحرين خاض خلاله عدة مباريات تجريبية وغادر أول من أمس إلى اليابان.



من جانب آخر، أعلن اتحاد الطائرة عن موعد بدء دورة الدراسات للحكام المستجدين والتي ستقام في مركز إعداد القادة في الخالدية، بينما ستكون عملية التسجيل في مقر الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغلقة في ضاحية صباح السالم، حيث تبدأ الدورة في 26 سبتمبر الجاري وتنتهي في 7 أكتوبر المقبل، كما وجه مجلس الإدارة دعوة إلى ممثلي الأندية لعقد اجتماع لمناقشة خطة مسابقات الموسم المقبل.