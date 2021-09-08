حضر رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس الشيخ أحمد الجابر العبدالله احتفال أكاديمية رافا نادال الكويت (RNAK) بعيدها السنوي الأول، وذلك بمقر الأكاديمية في مجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس، كما حضر الاحتفال أمين سر عام الاتحاد الكويتي للتنس.



وبهذه المناسبة، قدم الجابر درعا تذكارية إلى الأكاديمية، وذلك بحضور مدير عام الأكاديمية مارتن بلجريفر ورئيس الهيئة التدريبية نونو ماركيز وعدد من المدربين والعاملين بالأكاديمية.



وفي تصريح له على هامش الاحتفال، شكر الجابر أكاديمية رافا نادال الكويت (RNAK) على كل ما تقوم به من جهد في تدريب لاعبي منتخب الكويت الوطني للتنس، مثمنا دعوتها للاعبين لإقامة المعسكر التدريبي في فرعها الرئيسي في مايوركا استعدادا لخوض تصفيات بطولة كأس العالم للتنس للرجال (كأس ديفيز) للمجموعة الثالثة لآسيا وأوقيانوسيا، والتي تقام في العاصمة الأردنية (عمان) خلال الفترة من 13-18 الجاري بمشاركة 9 دول هي الكويت وقطر وسورية وهونغ كونغ وماليزيا والباسيفيك وسريلانكا وفيتنام والدولة المضيفة الأردن.

وفي ختام تصريحه، أثنى رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس أكاديمية رافا نادال الكويت (RNAK) على الدور الملحوظ الذي تقوم به في نشر وتطوير لعبة التنس في الكويت.