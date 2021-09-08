عبدالعزيز جاسم



بعد ترقب كبير وانتظار طوال الأيام الماضية أراحت إدارة نادي القادسية جماهير الفريق بتوقيعها رسميا مع نجم الفريق عيد الرشيدي لمدة 3 موسم مقابل 120 ألف دينار بواقع 40 ألف عن كل موسم قابل للتجديد.



وجاء إعلان الخبر عبر صفحة الرشيدي الرسمية في «تويتر» فجر أمس، حيث قال: «تم توقيع عقدي الأول مع بيتي القادسية وأشكرهم على وقفتهم معي والشكر كذلك لجماهير «الأصفر» الوفية ولم أفكر أبدا إلا بعرض الأصفر منذ البداية».



من جهته، قال شقيق اللاعب دغيم الرشيدي في تصريح لبرنامج «الديربي»: «عيد ومنذ عودته من معسكر تركيا والمفاوضات مستمرة مع النادي حيث تم توقيع عقدا لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد على الرغم من العرض الكبير الذي تلقاه اللاعب من النادي الكبير العربي الذي وصل لـ 70 ألف دينار قابل للزيادة، والآن علينا أن ننتظر ما سيقدمه عيد مع الأصفر ونتمنى أن يفرحنا بتحقيق البطولات».



وفي الشأن القدساوي، تمكن «الأصفر» من الفوز على اليرموك بثلاثية دون رد في آخر ودية للفريقين استعدادا لانطلاق بطولة كأس الأمير الجمعة المقبل، حيث تمكن من تسجيل الأهداف أحمد الرياحي ومحمد الربيع وعبدالعزيز مروي.