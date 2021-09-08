مبارك الخالدي



استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي تدريباته مساء امس بعد انتهاء الراحة الإجبارية التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب ودية التضامن التي فاز فيها بهدف دون رد مساء الأحد الماضي.



إلى ذلك، يعكف الجهازان الفني والإداري على دراسة قائمة لاعبي الفريق لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن الحالات المصابة ومنهم السوري مارديك مارديكيان والذي يخضع للعلاج في مركز سباير القطرية، الأمر الذي قد يجبر الجهاز الفني على التوصية بالتعاقد مع لاعب بديل يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح إضافة إلى اتخاذ قرار بشأن مجموعة اللاعبين الصاعدين وترشيح من يختاره الجهاز الفني للصعود إلى الفريق الأول.



الجدير بالذكر أن «الأخضر» يغيب عن مواجهات الدور التمهيدي لبطولة كأس سمو الأمير المقرر انطلاقها الجمعة المقبل بوصفة بطلا للبطولة في نسختها الماضية.