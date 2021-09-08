يحيى حميدان



عاد للبلاد مساء أول من امس وفد فريق الكرة بنادي خيطان قادما من معسكره التدريبي الذي أقامه في تركيا لمدة 14 يوما خاض خلاله 3 مباريات تجريبية قوية أمام الأفريقي التونسي وخسرها 0-3 والزوراء العراقي وخسرها ايضا 0-3 فيما حقق الفوز على رديف انطاليا سبور 3-2.



واستأنف «الأحمر والأسود» تدريباته بصفة عادية مساء امس بتواجد جميع اللاعبين تحت قيادة المدرب هاني الصقر، الذي حول أنظاره صوب مباراة الفحيحيل السبت المقبل في الدور التمهيدي من كأس سمو الأمير، وذلك لرغبة الفريق في تجاوز هذه المحطة والوصول لربع النهائي.



من جهته، قال رئيس جهاز الكرة محمد الملا لـ «الأنباء» إن المعسكر كان ناجحا من جميع المقاييس وحصل الجهاز الفني واللاعبون على الفائدة المرجوة منه قبل خوض غمار مسابقة «أغلى الكؤوس»، مؤكدا أن الفحيحيل يعد خصما محترما ويضم لاعبين مميزين وقد تغلب علينا ذهابا وإيابا في دوري «stc» الممتاز للموسم الماضي، معتبرا أن كفة المنافس أقوى للفوز ولكن هذا لن يمنعنا من تقديم كل ما لدينا.



وتمنى الملا في ختام تصريحه من مسؤولي وزارة الصحة تسهيل إجراءات دخول المحترفين والمدربين الأجانب الذين لم يسبق له دخول البلاد، مشيرا إلى وجود بعض المصاعب في هذا الشأن من ناحية الانتهاء من الإجراءات في الموقع الإلكتروني.