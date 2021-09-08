القاهرة - سامي عبدالفتاح



بدأ رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري أحمد مجاهد وأعضاء اللجنة البحث في كل المقترحات الخاصة بملف المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، بعد إقالة حسام البدري والجهاز المعاون، حيث سيكون الملف تحت المتابعة الدقيقة من قبل وزير الشباب والرياضة د.أشرف صبحي، الذي كان شريكا أساسيا في قرار الإقالة الذي صدر له بعد اجتماع عاجل مع مجاهد عقب العودة من الغابون بتعادل محبط في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.



ورغم أن أقوى التسريبات والترشيحات تشير إلى إسناد المهمة إلى البرتغالي فينجادا، الذي يقوم بمهام المدير الفني لاتحاد الكرة، إلا أن هناك تسريبات أخرى بواسطة وكلاء المدربين، لعودة مدرب الزمالك السابق البرتغالي باتشيكو أو مدرب الأهلي السابق السويسري فايلر، أو منح الفرصة للمدرب الوطني حسام حسن.

ومن المؤكد أن هذا الملف سوف يحسم خلال أيام قلائل، لأن المنتخب مرتبط بمواجهتين في التصفيات نفسها، أمام منتخب ليبيا في أكتوبر المقبل، ثم بمواجهتين فاصلتين أمام منتخبي الغابون وأنغولا في نوفمبر المقبل، ليتحدد بعدهما أول المجموعة السادسة المتأهل إلى التصفية النهائية.



وهناك اقتراح آخر مطروح أمام اللجنة الثلاثية وصبحي، بأن تسند المهمة مؤقتا الى فينجادا الموجود بالفعل في مصر، بنفس تعاقده كمدير فني للاتحاد، فإذا أكمل المهمة بنجاح وتأهل مع منتخب مصر الى المونديال يتم التعاقد معه كمدير فني لمنتخب مصر، لقيادة الفريق في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وبطولة كأس العرب وأيضا في المونديال، أما إذا فشل في التأهل للمونديال، فتنتهي مهمته عند هذا الحد، ويتم البحث عن مدير فني آخر لقيادة المنتخب في بطولة الأمم وكأس العرب.