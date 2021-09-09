غادر صباح أمس وفد فريق الكرة الطائرة بنادي سلوى الصباح للكرة الطائرة متجها إلى تركيا لخوض معسكر تدريبي استعدادا لاستضافته لمنافسة البطولة الـ 21 للأندية العربية للسيدات للكرة الطائرة المقرر إقامتها خلال الفترة من 14 حتى 24 أكتوبر المقبل على صالة النادي، حيث يترأس وفد النادي رشا الصايغ، ويضم آمال مرزوق إدارية، والجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب المصري أسامة مدكور ومساعدته سامية إبراهيم، بالإضافة إلى 14 لاعبة هن: أنوار العمر، حوراء فرج، هدى الرشيد، شوق منصور، هبة العوضي، زينب يوسف، وضحة العمر، لطيفة باقر، نسيبة الطواري، صباح البصيري، شيخة الشمالي، تسنيم الطواري، زينب البلوشي وبدور الحسن.

وسينضم لصفوف الفريق لاحقا المحترفتان الأميركية جادا بورسي والصربية ماريجا زيلنوفيتش اللتان تم التعاقد معهما النادي لدعم صفوف الفريق خلال البطولة.

ومن المنتظر أن يبدأ الفريق تدريباته على فترتين صباحية ومسائية يوميا حسب البرنامج التدريبي الذي يتضمن أيضا لعب 6 وديات مع فرق تركية قوية للاحتكاك والتطبيق الخططي على طرق اللعبة وكذلك الاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها الفريق في البطولة.