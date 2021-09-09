يعقوب العوضي



اختتم فريق اليد الأول بنادي النصر تحضيراته المحلية بالفوز على التضامن وديا امس الأول بنتيجة 34-26، حيث ستغادر بعثة «العنابي» اليوم إلى القاهرة للدخول في معسكر تدريبي خارجي استعدادا لمنافسات الموسم الجديد إذ سيلعب عدة مباريات تجريبية.



وفي السياق ذاته، أكد مدير اللعبة فالح الزعبي أن خارطة إعادة الفريق إلى المنافسات ومنصات التتويج بدأت بوضع خطة مدروسة بعناية من قبل الجهازين الإداري والفني، مضيفا:«لدينا العديد من المواهب الشابة التي تحتاج إلى صقل وإعداد مناسبين بالإضافة إلى بيئة تدريبية تنافسية عالية والتي تحققت حين وفر مجلس الإدارة المعسكر الخارجي والذي سيعود بالنفع على جميع اللاعبين لوجود الاحتكاك الفني البدني التكتيكي مع فرق ذي جودة فنية وقيمة عالية».



وفي إطار متصل، أكد محمد عامر المنتقل حديثا من اليرموك إلى الكويت في صفقة انتقال حر لـ 5 مواسم، أن التواجد ضمن كوكبة نجوم «العميد» سيشكل تحديا جديا لإثبات الذات والمنافسة من جديد، مشيدا برئيس نادي الكويت خالد الغانم وبمدرب الفريق هيثم الرشيدي، متمنيا أن يكون عند حسن ظن الجميع.



كما عبر حارس مرمى السالمية حسن صفر المنتقل مؤخرا إلى صفوف «الأبيض» أيضا أنه سيسعى منذ البداية لحماية عرين «العميد» والوصول مع الفريق إلى منصات التتويج المختلفة محليا ودوليا.