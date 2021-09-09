يحيى حميدان



استقر الجهازان الإداري والفني لفريق الكرة بنادي الكويت على استبعاد المحترف الأوزبكي ساردار راشيدوف من قائمة «الأبيض» في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، اذ من المقرر أن يستضيف «العميد» نظيره السلط الأردني يوم 21 الشهر الجاري في الدور نصف النهائي لمنطقة غرب القارة.



وضمت قائمة الفريق الكويتاوي الرباعي الأجنبي المكون من المدافع الاسترالي ريان ماكغوان والنيجيري جون أوبي ميكيل والمغربي مهدي برحمة والكونغولي ديوميرسي مبوكاني، حيث جاء قرار استبعاد راشيدوف لوجود أكثر من لاعب محلي في مركز الجناح الأيسر يمتلك إمكانيات طيبة وبإمكانهم تعويض غيابه.

وأرسلت إدارة نادي الكويت قائمة الأسماء إلى الاتحاد الآسيوي مساء أول من امس، علما بأنه متاح لكل فريق إجراء تغييرات محدودة على القائمة قبل أسبوع من موعد المباراة، تحسبا لأي طارئ.



وفيما يخص الفريق المنافس، فقد رفض الاتحاد الأردني طلب إدارة السلط بتأجيل مباراته أمام الوحدات ضمن منافسات الدوري المحلي، المقررة يوم 16 الحالي على ستاد الأمير حسين في السلط، حيث تنص لوائح الاتحاد هناك على عدم تأجيل أي مباراة اذا ما كان الفارق الزمني بين مباراة محلية وأخرى خارجية يصل إلى 96 ساعة.