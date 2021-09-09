مبارك الخالدي



في مباراة متوسطة المستوى، تغلب منتخبنا الأولمبي على نظيره الفلسطيني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء امس الأول التي أقيمت على ستاد نادي الشباب ضمن استعدادات المنتخبين لخوض الاستحقاقات المقبلة، حيث سجل هدف اللقاء الوحيد البديل عيد الرشيدي بالدقيقة (80).



ولم يقدم منتخبنا العرض المأمول، إذ جاءت المباراة متوسطة المستوى مع افضلية نسبية لمنتخب فلسطين الذي كان الأخطر على مرمى منتخبنا الأولمبي في الشوط الأول، إذ لعب الأزرق الأولمبي المباراة بتشكيل مكون من: خالد الفضلي لحراسة المرمى، وفي الدفاع جاسم عتيق ويوسف الحقان وفواز الصعب وعلي عبدالرسول، ووفي الوسط كل من عبدالله الجزاف ومهدي دشتي ومحمد الهويدي ومبارك الفنيني، وفي المقدمة يوسف الرشيدي وفواز مبيلش، وأجرى المدرب كارلوس غونزاليس تغيرات في الشوط الثاني شهدت مشاركة صاحب الهدف عيد الرشيدي.

ومن المقرر أن يتجمع منتخبنا 27 الجاري استعدادا لخوض منافسات غرب آسيا المقرر إقامتها في الدمام 4 أكتوبر، إذ يترقب الأزرق القرعة الرسمية للدورة 12 الجاري، ومن المحتمل أن يلتقي منتخبنا مع منتخب عمان الأولمبي في مباراة أخيرة قبل السفر إلى السعودية في حال إتمام الاتفاق مع الاتحاد العماني.



فيحان: علينا تجاوز السلبيات



من جانبه، علق مدير منتخبنا الأولمبي مشاري فيحان على نتيجة وأداء الفريق قائلا: «خرجنا فائزين بهدف وحيد لكن الأداء لم يكن مقنعا لعدة أسباب، وأعتقد أن الرحلة التي قام بها المنتخب الأول إلى البوسنة والهرسك كانت مرهقة وشاقة، فلم يتحصل لاعبونا على الراحة الكافية وقد رصدنا عدة سلبيات وعلينا معالجتهما وتجاوزها لتهيئة الأزرق لخوض الاستحقاقات الرسمية».