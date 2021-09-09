عبدالعزيز جاسم



تمكن نادي القادسية من التعاقد مع مدافع منتخب العراق علي فائز في صفقة تعتبر الأفضل للفريق هذا الموسم لما يملكه اللاعب من خبرة في خط الدفاع خصوصا وأنه يعتبر من العناصر المؤثرة في منتخب «أسود الرافدين» علما انه شارك في مباراة إيران أمس الأول في تصفيات كأس العالم.



وبعد التعاقد مع فائز فإن رحيل المدافع النيجيري جيمس أوكواسو قد تأكد رسميا وذلك لعدم اقتناع المدرب الجزائري خير الدين مضوي بمستواه منذ وصوله وقيادته للفريق سواء في التدريبات أو المباريات الرسمية.



وبتعاقد «الأصفر» مع فائز يكون الفريق قد أغلق ملف المحترفين بتعاقده مع 4 لاعبين جدد على الرغم من أن اتحاد الكرة يسمح بتسجيل ومشاركة 5 محترفين إلا أن الأمور قد تتغير خلال الفترة المقبلة لاسيما وأن فترة التسجيل متبق عليها أكثر من شهر حيث سيغلق باب التسجيل 13 أكتوبر المقبل.



إلى ذلك، من المقرر عدم مشاركة المحترفين الألباني لورانس تراشي والجامايكي روماريو ويليامز مع الفريق في مواجهة التضامن السبت المقبل بالدور التمهيدي لكأس سمو الأمير بسبب مشاركتهما مع منتخب بلادهما وصعوبة إيجاد حجوزات للوصول في موعد المباراة.