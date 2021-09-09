بمشاركة 24 متسابقا ومتسابقة جمعهم الشغف ومهارات القيادة الرقمية العالية، تستضيف الأردن «كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» في دورته الأولى، وذلك يوم السبت 11 سبتمبر، وسيقام هذا الحدث الكبير الذي يحاكي حلبات السباق الدولية الحقيقية بدعم من شركة تويوتا موتور كوربوريشن، ممثلة بفريق «جازو للسباقات»، الراعي الرسمي، و«بنك الاتحاد»، الراعي الذهبي، وشركة «أمنية للاتصالات»، الراعي الفضي، بالإضافة إلى «ديزرت فوكس Desert Fox» للسباقات الرقمية، وشركة «فاناتك Fanatec»، والاتحاد الأردني للرياضات الرقمية، وبتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات، وتحت رعاية رسمية من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA).



وسيمثل 22 من هؤلاء المتسابقين 11 دولة، هي: لبنان، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت، السعودية، قبرص، تونس، موريتانيا، عمان، بالإضافة إلى الأردن، حيث سيمثل الكويت كل من علي القلاف، وخالد دشتي.

كذلك، ستشهد البطولة مشاركة متسابقتين في الفعاليات إلى جانب المشاركين الشباب الآخرين.



وستحاكي البطولة عالم سباقات السيارات الحقيقي بدقة غير مسبوقة بفضل الشراكة مع «جران توريزمو سبورت - Gran Turismo Sport»، وهي واحدة من أكثر ألعاب محاكاة القيادة تقدما عبر الإنترنت، واستخدام أحدث الأجهزة والبرامج المتطورة والمتمثلة بمنصات وأدوات محاكاة السباق.

وقبل موعد الحدث بيوم، ستقام فعالية ترحيبية للمتسابقين بحضور نخبة من المؤثرين والمهتمين بهذه الرياضة في متحف السيارات الملكي في العاصمة عمان، كما سيتم تنظيم سباق ودي بين المتنافسين.

وبهذه المناسبة، يقول نديم حداد، القائم على مشروع كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «في الوقت الذي لدينا فيه حوالي 330 مليون مستخدم لألعاب الفيديو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها، سيتيح دخول رياضة السيارات إلى الفضاء الرقمي، عبر بطولة رسمية كهذه، المجال أمام شريحة أوسع من الشباب المهتمين بألعاب الفيديو باختبار عالم سباق السيارات، بكل ما يحمله من إثارة وتشويق ومنافسة، خاصة أن هذه السباقات تشهد نموا متسارعا، فهي متاحة للجميع، وآمنة، ولا تكلف كثيرا مثل السباقات الحقيقية، وتجمع متسابقين من مختلف أنحاء العالم».

وأضاف: «يسرنا دعم شركة تويوتا الأم ممثلة بفريق «جازو للسيارات» المرموق لمثل هذه البطولة الفريدة، بما يمنح الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفرصة لإظهار مواهبهم في سباقات السيارات الرقمية والمنافسة عالميا، ونتطلع إلى مزيد من المنافسات القوية في الأعوام المقبلة».



أما زيد بلقز، المدير التنفيذي لـ «الأردنية لرياضة السيارات»، فأعرب عن سعادته باحتضان الأردن لأول بطولة للسباقات الرقمية في المنطقة، قائلا: «يعد هذا الحدث الفريد من نوعه فرصة حقيقية للشباب لاستكشاف مواهبهم وتنميتها قبل قيامهم باستثمارات جادة في رياضة السيارات، خاصة أن الانخراط في مثل هذا النوع من الرياضات يزداد صعوبة وتكلفة.

وإلى جانب ذلك، ستسهم هذه البطولة في الارتقاء برياضة السيارات في المملكة، وتصدير الخبرات والمواهب العربية الرائدة في هذا المجال إلى العالم».