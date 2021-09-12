مبارك الخالدي



يترقب منتخبنا الأولمبي اليوم قرعة بطولة غرب آسيا لكرة القدم لمنتخبات تحت 23 سنة التي ستسحب بالأردن، حيث يشارك في البطولة بنسختها الثانية التي من المقرر إقامتها في مدينة الدمام خلال الفترة من 4 أكتوبر بمشاركة 11 منتخبا عربيا هي: السعودية وفلسطين والأردن ولبنان وسورية والبحرين والإمارات وعمان واليمن والعراق.



وبحسب نظام القرعة، سيتم توزيع المنتخبات على 3 مجموعات، بحيث تضم مجموعتان 4 منتخبات في كل منهما، فيما ستضم المجموعة الثالثة 3 منتخبات، كما قررت اللجنة المنظمة اعتماد نظام القرعة الموجهة بحيث سيتم تجنب وضع الفرق التي وقعت في مجموعة واحدة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا المقررة في أوزبكستان 2022 بالدور الأول.



الجدير بالذكر أن منتخبنا الأولمبي يأمل الاستفادة من بطولة غرب آسيا كإعداد مناسب قبل استضافة منافسات مجموعته الآسيوية الرابعة في 23 أكتوبر المقبل والتي تضم منتخبات السعودية وأوزبكستان وبنغلاديش.