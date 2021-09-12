يعقوب العوضي



غادر وفد الفريق الأول لكرة اليد في نادي الكويت أمس الأول إلى بوخارست للانخراط في معسكر تدريبي استعدادا لمنافسات الموسم المقبل، حيث يترأس الوفد المدير الفني هيثم الرشيدي يرافقه مدير الفريق سامح الهاجري، والمدير الإداري محمد الحليل، ومساعد المدرب عصام اللحياني، ومشرف الفريق أحمد الدويسان، ومدرب حراس المرمى علي الخضر أخصائي العلاج الطبيعي ياسين بوبكر، والمنسق الإعلامي سعد الشمري.

من جهة أخرى، غادر اليرموك إلى القاهرة أمس للاستعداد لمنافسات دوري الدرجة الأولى. وقد ترأس الوفد يوسف الفيلكاوي مدير اللعبة إداري الفريق محمد مطاوع والجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني خالد الملا والمدير الفني أشرف المولى و20 لاعبا.

إلى ذلك، استقبل العربي المدرب الجديد نيناد كليايتش والمحترفين الجدد الإيراني سجاد أستكي والأوكراني بويننكو، حيث كان في استقبالهم مدير اللعبة حامد العلي ومشرف الفريق زعابي الزعابي.



في غضون ذلك، التحق المحترف الصربي فوك لافوتش بمعسكر يد برقان في البوسنة وباشر تدريباته أمس.



هذا، وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في القادسية، أن هناك توجها نحو تغيير المحترف الپولندي اغناسي باك، حيث لم يظهر الأخير بالمستوى المطلوب وتتجه النية لاستبداله بمحترف بحريني.