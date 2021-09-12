يعقوب العوضي



يلتقي منتخبنا الوطني للكرة الطائرة بنظيره الصيني في الـ 6.30 مساء اليوم في افتتاح مشواره بالبطولة الآسيوية في طوكيو، إذ وقع الأزرق في المجموعة الثالثة إلى جانب الصين وأستراليا وأوزبكستان.



وكان 5 لاعبين من «الأزرق» قد أنهوا الحجر الصحي المفروض عليهم في اليابان لاشتباه في إصابة بكوفيد -19 حيث عادوا إلى التدريبات مساء أول من أمس.



بدوره، أكد مدير المنتخبات الوطنية محمد القطان أن ما مر به اللاعبون الخمسة في الأيام الماضية من حجر صحي قبل بداية البطولة جاء كإجراء احترازي للحفاظ على صحة المنتخبات المشاركة، مضيفا أن الإجراءات التي تم اتخاذها روتينية وتأتي تحت الاشتراطات الصحية المعمولة بها في اليابان بعد الاشتباه في اللاعبين بكورونا.



وأضاف: «استعددنا لمواجهة المنتخب الصيني في افتتاح مشاورنا في البطولة اليوم بصورة جيدة ونتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية رغم الظروف الصعبة التي يمر بها المنتخب»، ومشيدا بالمجهود الكبير الذي بذلته السفارة الكويتية في اليابان وعلى رأسها السفير حسن محمد زمان الذي كان من أول الداعمين للبعثة.