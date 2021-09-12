مبارك الخالدي



أشاد المنسق الإعلامي لفريق الجهراء بفوز فريقة على الشباب، مضيفا: «يحق لنا الفخر بأبنائنا اللاعبين في أول ظهور لهم في مباراة رسمية من خلال الأداء العالي والجهد الكبير والالتزام بالتعليمات الفنية».



وأضاف: «الفوز على الشباب ليس مفاجأة لكون الفريق قويا وجاهزا فنيا وبدنيا ويتمتع بالاستقرار في أغلب عناصره وقادم من معسكر إعدادي



حيث نجحنا في التفوق عليه من خلال تأمين مرمانا وعدم تلقيه أهدافا، ويعود ذلك إلى التألق اللافت للحارس بدر الصعنون الذي قدم واحدة من أفضل مبارياته على الإطلاق وكان أحد مفاتيح الفوز، كما يحسب الفوز أيضا للجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني ماهر الشمري ومساعديه ولا ننسى الدعم الكبير لمجلس الإدارة وجهاز الكرة الداعم للفريق واللاعبين».