ناصر العنزي - مبارك الخالدي



تتواصل الإثارة اليوم في ثالث أيام الدور التمهيدي لبطولة كأس سمو الأمير لكرة القدم الـ 59، بمباراة واحدة تجمع الكويت مع الساحل على ستاد الصداقة والسلام، حيث يتطلع «الأبيض» نحو المنافسة على اللقب حيث يعتبر من أقوى المرشحين للفوز بالكأس بعد ان جدد في صفوفه كثيرا لهذا الموسم، فتعاقد مع المدرب التونسي فتحي جبال إلى جانب 5 محترفين جدد هم الأبرز من بين تعاقدات الأندية الأخرى وهم النيجيري جون اوبي ميكيل والمغربي مهدي بن رحمة والأوزبكي راشيدرف والكونغـولــي مبـوكـاني والأسترالي رايان ماكجوان.



ولا شك أن مثل هذه الأسماء ذات المستوى الدولي المرتفع ستسهم كثيرا في تقوية صفوف «الأبيض» الذي يضم أيضا عناصر محلية أخرى ذات مستوى مميز لذلك سيكون الفريق هذا الموسم في حالة فنية مرتفعة إذا أحسن المدرب جبال قيادة لاعبيه وتسخير إمكانياتهم بشكل جيد، علما ان الفريق خاض معسكرا تدريبيا في تركيا خاض خلاله مجموعة وديات كما لعب مباراة تجريبية مع الهلال السعودي في الرياض.



ويتطلع الساحل بقيادة مدربه الوطني محمد دهيليس للعب بأقصى ما يملك من طاقة لإحراج منافسه «القوي» الكويت وذلك لتحقيق المفاجأة.

ويضم فريق«أبناء ابو حليفة» في صفوفه الرباعي البرازيلي كليبر وتاليسون وليوناردو وجيوفاني، في حين جدد للمهاجم فيصل عجب لموسم آخر بعدما مثل الفريق في منافسات الموسم الماضي.



وكانت منافسات البطولة «الأغلى» قد انطلقت الخميس الماضي، إذ تأهل ناديا برقان والجهراء الى دور الـ 8، وذلك بعد تغلبهما على الصليبخات والشباب.

واستكملت منافسات الدور التمهيدي امس بلقاءين جمع الأول خيطان مع الفحيحيل فيما يجمع الثاني القادسية مع التضامن.



برقان والصليبخات



ففــي أولــى لقــــاءات البطولة نجح برقان في الفوز على الصليبخات 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ستاد عبدالله الخليفة ضمن منافسات المجموعة الأولى، إذ سجل لبرقان ضاري الرقم بالدقيقة (13) وفرحان سعد من ركلة جزاء (61)، فيما سجل للخاسر يوسف النشيط (58)، وشهدت المباراة طرد مدافع الصليبخات ناصر الحسن لحصوله على البطاقة الحمراء (93).



ولعب الفريقان المباراة بغياب المحترفين بداعي تأخر إجراءات الوصول فجاء الشوط الأول بمستوى اقل من المتوسط مع أفضليه لفريق برقان الذي نجح في السيطرة على وسط الملعب وكان الأفضل تنظيما وانتشارا بفضل تحركات فرحان سعد ومحمود جمعة وحيوية ضاري الرقم وعلي الحداد ومن جملة فنية تبادل الحداد الكرة مع فرحان سعد الذي مررها بمهاره للرقم غير المراقب ليسجل هدفا جميلا على يسار الحارس داود الخالدي، ليواصل بعده أفضليته مهددا مرمى منافسه لكن اللمسة الأخيرة غابت عن مهاجميه، وفي المقابل ظهر الصليبخات بشكل باهت مفتقدا للحلول واعتمد على الكرات العالية التي لم تشكل خطورة على مرمى الحارس عبدالرحمن الشريفي.



وفي الشوط الثاني ارتفع إيقاع اللعب بعد أن أدرك الصليبخات التعادل عبر ركلة حرة نفذها يوسف مطر خلف المدافعين تابعها الظهير يوسف النشيط، لكن برقان عاد إلى التقدم سريعا بهجوم خاطف، حيث تعرض نجم اللقاء ضاري الرقم للسقوط بعد تدخل قوي من المدافع ناصر الحسن ليحتسب الحكم هاشم الإبراهيم ركلة جزاء صحيحة نفذها بنجاح فرحان سعد خاطفا هدف الفوز الغالي والذي أعقبه الفريق بضياع سلسلة من الفرص الخطيرة التي كانت كفيله برفع غلته التهديفية لولا الرعونة وعدم التصرف الأمثل.



الجهراء والشباب



وفي ثاني لقاءات يوم الجمعة، نجح الجهراء في عبور الشباب بركلات الترجيح بنتيجة (3-2) بعد مباراة ماراثونية امتدت لـ 4 أشواط وانتهت بالتعادل السلبي وذلك بفضل تألق حارس الجهراء بدر الصعنون بعد تصديه لركلتي ترجيح علاوة على بسالته في الذود عن مرماه طيلة المباراة، حيث أنقذ فرصا محققة للتسجيل من لاعبي الشباب، لينجح مدرب الجهراء ماهر الشمري في قيادة فريقه المكون من عناصر شابة في الخروج بنتيجة مرضية بعد ان حافظ دفاعه على سلامة مرماه كما أضاع لاعبو الجهراء فرصا سانحة للتسجيل.