أعرب وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري عن فخره وكل الرياضيين بإنجاز منتخب الكويت للمعاقين في دورة الالعاب البارالمبية الصيفية (طوكيو 2020) التي اختتمت قبل أيام والمتمثل في فوزهم بميداليتين واحدة فضية واخرى برونزية.



وقال المطيري في تصريح للصحافيين عقب استقباله وفد المنتخب لدى عودته الى البلاد مساء الخميس ان فوز البطلين أحمد نقا بفضية سباق 100 متر عدوا على الكراسي المتحركة وفيصل سرور في برونزية مسابقة دفع الجلة رجال فئة (إف 63) بهذا المحفل الرياضي العالمي الكبير دليل على تفوق رياضيي الكويت من ذوي الاعاقة وحرصهم على رفع علم بلادهم خفاقا في المسابقات الدولية عبر تحقيق افضل النتائج على المستوى العالمي.



واكد ان تحقيق رياضيي الكويت لنتائج مميزة في اهم التجمعات الرياضية الكبرى جاء نتيجة للدعم المستمر الذي تحظى به الرياضة الكويتية من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وبمتابعة حثيثة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد.



وأشار الى ان الحكومة حريصة على ترجمة هذا الدعم وذلك بتقديم كافة التسهيلات للرياضيين الكويتيين بالتعاون مع اتحاداتهم وانديتهم لتشجيعهم على دوام التميز والابداع في جميع الالعاب الرياضية مهنئا اللاعبين والمسؤولين عن الرياضة الكويتية البارالمبية على هذا الانجاز الطيب الذي أفرح أفراد الشعب الكويتي الكريم.



من جهته، قال البطل أحمد نقا انه رغم ظروف جائحة (كورونا) الا انه كثف من تدريباته قبيل انطلاق البطولة بفترة وجيزة بغية كسب الميدالية ورفع اسم الكويت في اهم بطولة دولية، كما اهدى الميدالية الفضية لكل اهل الكويت واعدا ببذل قصارى جهده لكسب الميدالية الذهبية في اولمبياد (باريس 2024).



بدوره، قال البطل فيصل سرور انه استطاع الظفر بالبرونزية رغم سوء الاحوال الجوية في يوم المسابقة والتغلب على الظروف مؤكدا انه سيركز في الفترة المقبلة على اولمبياد باريس.