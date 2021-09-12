يحيى حميدان



أكد مدرب فريق برقان أنور يعقوب، أنه اختار اللعب بواقعية أمام الصليبخات ليبلغ ربع نهائي البطولة، مضيفا لـ «الأنباء» أن «الذهبي» يعاني من عدم التجانس وعدم مشاركة الكثير من اللاعبين الذين خاضوا اللقاء في المباريات لمدة عامين، وبالتالي فإن نقص اللياقة كان هاجسا مؤرقا بالنسبة لنا وتمكنا من التغلب عليه.



وأشار يعقوب إلى أن مباريات الكؤوس لا تحتاج إلى اللعب الهجومي المفتوح، لذلك فإن تراجعنا لتأمين المناطق الدفاعية كان مبررا للأسباب التي ذكرتها مسبقا، مؤكدا أن ظروف برقان والصليبخات كان متشابهة بغياب المحترفين الأجانب ولذلك كانت الكفة متساوية بين الجانبين في اللقاء.



وأوضح أن محترفي برقان، وهم: التونسي رامي ابوشنيبة، والنيجيري شيبوزي باول، والبرازيليين اوتافيو هينريك ووليام رودريغيز وجاردسون ألميدا، قد وصلوا للبلاد تواليا، وبالتالي فإن مسألة مشاركتهم في مباراة الدور ربع النهائي ستكون مرهونة بمدى جهوزيتهم البدنية.