يحيى حميدان



تمكن خيطان من تجاوز عقبة الفحيحيل 2-1 مساء اليوم السبت ليبلغ الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الأمير وينتظر الفائز من مواجهة الكويت والساحل التي ستقام غدا الأحد.



ودخل «الأشاوس» بقوة في الشوط الأول واستحوذ على مجرياته بشكل كامل نسبيا، حيث كان الأكثر وصولا للمرمى والأكثر خلقا للفرص، وتمكن سريعا من تسجيل هدف التقدم عن طريق العاجي سيدريك هنري بعد مجهود طيب من الإسباني جاي ديمبلي باختراقه دفاع «الأحمر والأسود» وقدم الكرة على طبق من ذهب لهنري الذي لم يجد صعوبة في وضعها بالشباك (11).



وعادل البرازيلي ويلبر ألميدا النتيجة لخيطان بعد متابعته المميزة للكرة التي سددها زميله فواز المبيلش ولم يتمكن حارس الفحيحيل خالد العجاجي من إبعادها بالشكل المطلوب (17).



وفي الشوط الثاني، تحصل الفحيحيل على ركلة جزاء، إلا ان هنري فشل في ترجمتها الى هدف بعدما تصدى لمحاولته حارس خيطان أحمد الدوسري (49).



ووضع المبيلش خيطان في المقدمة، رغم إضاعته لركلة جزاء بعد أن صد الحارس العجاجي كرته، الا أنها عادت لأحمد عادل الذي حولها لمبيلش، ليسكنها المرمى الخالي (57).



بعد ذلك، تراجع «الأحمر والأسود» لتأمين مناطقه الدفاعية ولم يتمكن «الأشاوس» من معادلة النتيجة، ليلتحق خيطان بركب الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من «أغلى الكؤوس».