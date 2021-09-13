يعقوب العوضي



دشن منتخبنا الوطني الأول للكرة الطائرة البطولة الآسيوية الـ21 رجال والتي انطلقت بمدينة شيبا اليابانية بالخسارة من المنتخب الصيني بنتيجة ثلاثة أشواط للاشيء (12-25، 16-25، 18-25) ضمن المجموعة الثالثة التي شهدت أيضا تغلب استراليا على أوزبكستان بالنتيجة ذاتها.



ومن المقرر ان يلتقي «الأزرق» اليوم مع نظيره الأسترالي في التاسعة من صباح اليوم، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدور التمهيدي، وفي حال خسارته فإنه سيخرج من دائرة المنافسة على المقعدين المؤهلين للدور الثاني، ومن ثم اللعب ضمن أدوار الترضية.



وشهد اليوم الأول للبطولة الآسيوية أيضا، خسارة المنتخب السعودي من كوريا الجنوبية 0-3 وهي ذات النتيجة التي خسر بها المنتخب القطري من صاحب الأرض المنتخب الياباني، فيما تغلب المنتخب البحريني على نظيره الهندي 3-2 والصين تايبيه على كازاخستان 3-0 وإيران على هونغ كونغ 3-0 وباكستان على تايلند 3-2.



من ناحية أخرى، وصل مدرب الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي برقان الأرجنتيني جوليان الفاريز ومساعده مواطنه جيولرمو كوزاك، لبدء المهمة مع الفريق الذي سيلعب لأول مرة بالموسم المقبل ضمن الدوري الممتاز، وسبقه بيومين وصول محترف الفريق الروسي أرتيم سوشكو.