مبارك الخالدي



أوقعت قرعة بطولة غرب آسيا التي تم سحبها في العاصمة الأردنية عمان امس منتخبنا الأولمبي في المجموعة الأولى إلى جوار منتخبات الأردن وعمان واليمن، فيما أوقعت القرعة منتخبات الإمارات وفلسطين ولبنان والعراق في المجموعة الثانية، وضمت المجموعة الثالثة منتخبات السعودية والبحرين وسورية ومن المقرر أن تنطلق البطولة في 4 أكتوبر المقبل بمدينة الدمام.



وحسب القرعة من المقرر أن يلتقى الأزرق الأولمبي في الجولة الأولى مع اليمن ٤ اكتوبر ومع الأردن ٦ اكتوبر ومع عمان ٨ اكتوبر .



وفي تعلق لمدير المنتخب مشاري فيحان عن نتائج القرعة قال لـ «الأنباء»: «أعتقد أن القرعة متوازنة والحظوظ متساوية لكل المنتخبات»، مضيفا: «نتطلع لتحقيق الاستفادة الكاملة من البطولة والتي تأتي في توقيت مناسب جدا وقبل انطلاق الاستحقاق الأهم وهو التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا».

وقال: «نعمل على بلوغ الهدف الرئيسي وهو التأهل إلى كأس آسيا عبر الفوز ببطاقة التأهل عندما نستضيف تصفيات مجموعتنا الشهر المقبل لذلك فإن بطولة غرب آسيا هي تحضير مناسب لمنتخبنا»، مشيرا إلى تجمع الأزرق الأولمبي سينطلق يوم 26 أو 27 الجاري يتخلله السفر إلى سلطنة عمان للقاء المنتخب العماني وديا.



من جهة اخرى، أسفرت قرعة بطولة غرب آسيا للناشئين عن تواجد منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة الى جانب منتخبي الأردن والبحرين.



وتستضيف السعودية البطولة خلال الفترة من 14 حتى 24 اكتوبر المقبل.



وسيبدأ «أزرق الناشئين» مشواره أمام الأردن يوم 17 أكتوبر، فيما سيلتقي البحرين في 19 منه.



وضمت المجموعة الأولى منتخبات السعودية واليمن ولبنان والعراق، في حين ضمت المجموعة الثانية منتخبات الإمارات وفلسطين وسورية.