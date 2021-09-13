نظمت اللجنة الأولمبية الكويتــيـــة البطولـــة الأولي للفنون القتالية (جوجيتـســوا وكـيــك بوكسينغ) في مقر اللجنة بمدينة جابر الأحمد، وذلك بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر وأمين السر حسين المسلم وعضو اللجنة الأولمبية ورئيس لجنة اللجان الرياضية المنبثقة من اللجنة الأولمبية الشيخ مبارك الفيصل وعضوتي لجنة المرأة في اللجنة الأولمبية الشيخة بيبي السالم الصباح ورابعة الهاجري.

وشهدت منافسات البطولة مشاركة 22 لاعبا ولاعبة موزعين على 12 لاعبا (جوجيتسو) و10 لاعبين (كيك بوكسينغ)، حيث قام الشيخ مبارك الفيصل بتتويج الفائزين بعد ختام البطولة.