ناصر العنزي - يحيى حميدان



تختتم مساء اليوم مباريات الدور التمهيدي لمسابقة كأس سمو الأمير بإقامة مباراتين تجمع الأولى اليرموك مع النصر على ملعب ناصر العصيمي بنادي خيطان، فيما سيكون التنافس شديدا في الثانية التي تجمع السالمية وكاظمة على ستاد صباح السالم لبلوغ دور الثمانية، على أن يلتقي الفائز من اللقاءين بربع نهائي البطولة.



وفي مباراة اليرموك والنصر يسعى كلا المدربين أحمد حيدر وسلمان عواد إلى تخطي هذا الدور سعيا لاستكمال المشوار في «أغلى الكؤوس» بعدما أكملا استعدادهما للموسم الحالي، إذ أقام «العنابي» معسكرا في القاهرة أعلن بعده جهوزيته للموسم الجديد تحت قيادة فنية أولى للوطني سلمان عواد، فيما استعد اليرموك الذي يعاني من غياب جميع محترفيه حيث لم تنته الإجراءات الإدارية الخاصة بدخولهم إلى البلاد بإقامة عدد من المباريات التجريبية المحلية.



وفي مباراة السالمية وكاظمة، فإن «السماوي» المتعاقد مع المدرب التونسي حاتم مؤدب يتطلع للمنافسة على اللقب متسلحا بوجود عناصر المحترفة وأفضلهم هداف الفريق البرازيلي فابيانو ومواطنه المدافع الصلب اليكس ليما، أما كاظمة فيقوده المدرب البوسني داركو نيستووفيتش الذي ضم لصفوفه عددا من اللاعبين المحليين وهم: ناصر فالح ومحمد صفر وطلال العجمي وعثمان الشمري ومحمد الموسوي ومحمد الفارسي.



القادسية تجاوز التضامن



إلى ذلك، وبحضور جماهيره الغفيرة بعد فترة غياب، نجح القادسية يوم السبت في عبور محطة التضامن بهدف نظيف لمهاجمه الجديد الجاميكي المتألق روماريو ويليامز بالدقيقة (115) بعد تمريرة بينية رائعة من أحمد الرياحي، حيث راوغ روماريو حارس التضامن وسدد داخل الشباك.



وقاد المدرب الجزائري خير الدين مضوي الفريق في أول مباراة له مع القادسية ودخل بتشكيله غاب عنها قائد الفريق بدر المطوع للإصابة، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل سلبي وسط تألق لافت لحارسي المرمى خالد الرشيدي وسعود القناعي، فيما حصل البديل عبدالوهاب الصليلي على البطاقة الحمراء بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية بالدقيقة (119) من حكم اللقاء هاشم الرفاعي الذي نجح في إدارتها وخرج بها الى بر الأمان، وبذلك تأهل «الأصفر» لملاقاة برقان في دور الـ 8.



خيطان عبر الفحيحيل



وفي لقاء آخر، حقق خيطان فوزا مثيرا على الفحيحيل بنتيجة 2-1، حيث افتتح «الأشاوس» التسجيل بالدقيقة (11) عبر محترفه سيدريك هنري بعدما تلقى كرة عرضية سددها مباشرة في الشباك، فيما عادل «الأحمر والأسود» سريعا عبر محترفه البرازيلي ويلبر ألميدا بعد متابعته المميزة للكرة التي سددها زميله فواز المبيلش لم يتمكن حارس الفحيحيل خالد العجاجي من إبعادها بالشكل المطلوب (17).



وفي الشوط الثاني تحصل الفحيحيل على ركلة جزاء، إلا أن هنري فشل في ترجمتها إلى هدف بعد تصد ناجح من حارس خيطان أحمد الدوسري (49)، فيما وضع المبيلش خيطان في المقدمة، رغم إضاعته ركلة جزاء صدى لها أيضا الحارس العجاجي الا أن الكرة عادت لأحمد عادل الذي حولها إلى مبيلش من جديد ليسكنها المرمى الخالي (57)، وبذلك تأهل خيطان الى ربع نهائي البطولة منتظرا الفائز من لقاء الكويت والساحل الذي أقيم مساء أمس.